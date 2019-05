‘Familie’-actrices samen op vakantie: “Bruin worden is ten strengste verboden”

Meespelen in een soap én op vakantie gaan is geen makkelijke combinatie. Niet alleen op gebied van tijdsgebrek maar ook wat betreft ‘genieten in de zon’.

Want dat is, zo weten we van ‘Familie’-actrices Margot Hallemans en Jasmijn Van Hoof, niet altijd toegestaan. Samen vertoeven ze op een luxeresort in Turkije, maar lekker bruinen in de zon zit er helaas niet in.

Winter







“We mogen niet in de zon liggen en bruin worden omdat we bij de opnames van ‘Familie’ stilaan naar de winter toe aan het gaan zijn. Het zou heel raar zijn als we plots in de winter bruin op tv zouden komen. Ook worden afleveringen niet op één dag gedraaid, dus als we té bruin zijn, dan klopt dat niet”, laat Jasmijn weten aan Het Nieuwsblad.

Foto’s delen van hun vakantie mag dan gelukkig weer wel! Kijk maar: