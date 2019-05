Zeg vaarwel tegen schurende bovenbenen dankzij deze trucjes

De zomer komt eraan en dat betekent dat de blote benen weer tevoorschijn mogen komen. Niets zo leuk als een verkoelend briesje dat langs je benen waait. Helaas betekent dat ook dat de tijd van de schurende bovenbenen weer is aangebroken. Geen reden tot paniek of lange broeken: met deze trucjes heb je er geen last meer van.

Transpiratie, irritatie

Een van de belangrijkste oorzaken van schurende bovenbenen is zweet. Je huid is namelijk kwetsbaarder wanneer ze vochtig is. Daarom is het belangrijk om transpiratie tegen te gaan en daar zijn verschillende trucjes voor. Je kan bijvoorbeeld talkpoeder gebruiken: dat absorbeert het zweet en laat je achter met droge benen. Ben je niet zo’n fan van de talkgeur, dan is het ‘Silky Underwear’-poeder van Lush een goede oplossing. Wil je helemaal geen poeder gebruiken? Probeer dan eens deodorant of anti-perspirant om het zweten tegen te gaan.

Glibberige benen







Naast je benen droog houden, kan het ook een goed idee zijn om ze net lekker glibberig te maken. Hoe glibberiger, hoe minder wrijving er zal ontstaan. Hiervoor kan je je of tot speciale crèmes, of tot huismiddeltjes wenden. Enkele van de speciaal voor schurende benen ontwikkelde producten zijn ‘BodyGlide for Her’, ‘Smoovall’ en ‘Secret Shield’. Wil je liever geen producten online bestellen of gewoon geen geld uitgeven? Probeer dan eens glijmiddel, kokosolie of vaseline. Het werkt niet altijd, maar als het werkt, is het natuurlijk wel zo handig.

Geheime laagjes

Tijdens de zomer in een lange broek rondlopen, is voor velen gewoon geen optie. Maar dat betekent niet dat je je bovenbenen niet kan beschermen met een geheim laagje stof. Ook hier kan je zo professioneel of amateuristisch te werk gaan als je zelf wil – afhankelijk van wat werkt voor jou. Een boxershort met langere pijpjes kan bijvoorbeeld werken, maar ook shapewear of een korte sportlegging onder je jurkje kan uitkomst bieden. Omdat zo veel mensen last hebben van schurende bovenbenen, zijn er intussen ook speciaal hiervoor ontwikkelde producten op de markt. Zo heb je bijvoorbeeld anti-schuur kousenbanden. Het merk Bandelettes staat hier al jarenlang om bekend, maar ook budgetmerken zoals Pretty Little Thing ontwierpen hun eigen versie.

Vergeet niet: schurende benen heeft echt niet per se te maken met overgewicht. Komen je bovenbenen tegen elkaar, dan zal er wrijving ontstaan. Ook heel gespierde mensen kunnen er dus last van hebben. Bovendien zit je natuurlijke lichaamsbouw er voor een groot deel tussen.