Je kan nu smullen van de Floshua van Joshua

Wie vorig jaar naar ‘Temptation Island’ heeft gekeken, is intussen welbekend met de het geslachtsdeel van Joshua. De penis van de verleider nam, mede dankzij Megan, vliegensvlug mythische proporties aan en werd herdoopt tot de Floshua. De trouwe kijker kon z’n ogen al de kost geven tijdens ‘Adam zkt Eva VIPS’, maar nu kan je er ook letterlijk van smullen.

“Smullen van de Floshua” verdient weliswaar enige uitleg. Ongewenste intimiteiten zijn immers niet aan de orde. Joshua verkoopt daarentegen vanaf nu frikandellen van flink formaat in zijn Hasseltse snackbar J’S&A. En wie het over uit de kluiten gewassen worsten heeft, heeft het uiteraard over de Floshua. Een beter passende naam is haast niet mogelijk.

Zelf achter de toog







Voor wie het nog niet wist: Joshua investeert het geld dat hij de afgelopen jaren verdiende in een eigen snackbar. Hij gaat daarmee zijn vader, broer en zus achterna, die ook actief zijn in de horeca en hem zullen steunen in zijn zaak. Joshua zal zoveel mogelijk zelf achter de toog staan, maar doet een voor de Floshua-fans belangrijke mededeling: “Ik ben het gezicht van de frituur. Al hou ik tijdens het werken wel al mijn kleren aan.” Je zal het dus moeten doen met de namaak-Floshua.