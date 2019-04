Ophef op sociale media: “Benoem één ding op deze foto”

Een foto die eerder deze week op Reddit gepost werd zorgt voor heel wat ophef op het internet. Bij de foto staat nochtans een eenvoudig verzoek: “Benoem iets op deze foto.” Maar dat lukte niet.

De foto dook op op Twitter en verspreidde zich al snel overhet internet. Alles ziet er bekend uit, maar is dat toch niet. Op Twitter deelde ‘Dumbass Ass Idiot’ het bizarre beeld en leverde het al duizenden likes, views en stomverbaasde reacties op. Maar tot nu heeft nog niemand een object op de foto kunnen benoemen. Kan jij dat wel?

(Lees hieronder verder)

Name one thing in this photo pic.twitter.com/zgyE9rL2XP

— dumbass ass idiot 𓅩 (@melip0ne) 23 avril 2019