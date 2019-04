Doe eens gek en slaap in een aardappelhotel

Voortaan kan je in de Verenigde Staten een wel heel aparte Airbnb huren. The Big Idaho Potato Hotel heeft de vorm van een gigantische aardappel, maar is volledig ingericht om gasten te ontvangen. Voor 200 dollar per nacht kan je verblijven op deze unieke locatie.

The Big Idaho Potato Hotel is een gloednieuwe Airbnb gelegen in de Amerikaanse staat Idaho. Het is een enorme aardappel die oorspronkelijk gemaakt werd voor de Idaho Potato Commission die de knol wilde promoten. De Commissie doorkruiste de Verenigde Staten zes jaar lang met de grote aardappel. Na de rondreis wist evenwel niemand wat aan te vangen met de creatie. Dus toverde Kristie Wolfe hem maar om tot een knusse Airbnb.

Leuk vanbinnen en vanbuiten







De aardappel is gemaakt van staal, gips en beton en geeft uitzicht op de Owyhee Mountains. Vanbinnen is de Airbnb ingericht met een tweepersoonsbed, roze zitstoelen en een minibar. Een nachtje in de aardappel doorbrengen kost je 200 dollar (179 euro) per nacht. Maar wie een nachtje in deze Airbnb ziet zitten, zal zich wel moeten haasten. De maand mei is al volledig volgeboekt en ook in juni zijn de plaatsen schaars.