Dit is dé oplossing tegen een stinkende adem

Een slechte adem kan lastig zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner. Maar er zijn manieren om ervan af te geraken.

Heel wat mensen hebben ’s morgens een onfrisse mondgeur. Dat komt omdat we tijdens het slapen minder speeksel aanmaken, en laat dat speeksel nu net belangrijk zijn om slecht ruikende bacteriën te verwijderen. Hoe droger je mond, hoe meer kans dus dat je adem een geurtje krijgt.







Mensen die tijdens het slapen door hun mond ademen, krijgen sneller een droge mondholte, en dus ook sneller een stinkende adem. Ook snurken of bepaalde medicijnen kunnen een droge mond veroorzaken.

Water drinken

In eerste instantie is het belangrijk om te weten of je geen dieper liggend probleem hebt, zoals een ontsteking aan tanden of tandvlees, of een maagzweer. In dat geval kan je beter even langsgaan bij de dokter.

Ben je helemaal gezond, dan zijn er bepaalde trucjes om je slechte adem te verminderen. Uiteraard moet je minstens twee keer per dag je tanden poetsen, maar af en toe flossen kan ook al een stuk helpen. Maar wat eveneens werkt, is een glas water drinken voordat je gaat slapen. Daardoor blijft je mond langer vochtig, waardoor bacteriën weggewerkt worden. Eventueel kan je nog een extra glas op je nachtkastje zetten, zodat je nog een slokje kan nemen als je ’s nachts wakker wordt.