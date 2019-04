Bidprentjes van Paul Severs worden online verkocht: “Dit getuigt van weinig respect”

De zoon van Paul Severs, Christophe, is niet te spreken over het feit dat mensen munt willen slaan uit de rouwprentjes van zijn vader door ze online te verkopen. De begrafenis van de populaire zanger vond afgelopen dinsdag plaats in Halle en sindsdien circuleren de bidprentjes van de zanger op websites zoals 2dehands.be

“We betreuren dit ten zeerste, maar we kunnen het ook niet tegenhouden”, schrijft Christophe op zijn Facebookpagina. “Het getuigt van weinig respect. De kaartjes die wij uitdeelden op 23 april waren gratis. Ik stel dan ook voor dat de mensen die hier toch nog financieel voordeel uithalen, de winst schenken aan een goed doel. Een digitale versie van het bidprentje vind je trouwens op diverse websites.”

Extra inspanning







Wie toch nog een bidprentje wil, kan nog tot 7 mei een berichtje sturen naar Broekborre 184 in 1500 Halle met een lege enveloppe met adres en naam en een postzegel op de omslag. “We willen nog een laatste extra inspanning leveren.”

(Lees hieronder verder.)

Enorme opkomst

“Er was een enorme opkomst voor het serene laatste eerbetoon aan mijn vader”, blikt Christophe nog terug in het bericht. “Zeker als je weet dat de uitvaart plaats vond op de eerste werkdag na het paasweekend. Velen lieten weten dat ze geen verlof kregen. Andere fans werden gehinderd door gezondheidsredenen. Maar we weten dat jullie ook in gedachte bij ons en bij onze papa waren. De duizenden reacties in de diverse rouwregisters, Facebookpagina’s (e.a.) en die uitgebreide opkomst hebben ons alvast enorm deugd gedaan.”