Vlaamse artiesten brengen laatste groet aan Paul Severs

Vanochtend namen vrienden en familie afscheid van Paul Severs. Onder hen waren ook heel wat Vlaamse artiesten, die Severs met lovende woorden omschreven: “een harde werker”, “een twijfelaar”, “een volksmens” en “een heel aangenaam persoon”. Naast hen waren een duizendtal fans aanwezig bij de Sint-Martinusbasiliek in Halle.

Bart Kaëll, Luc Appermont, Willy Sommers, Luc Steeno… Ze waren er allemaal. Ook de politieke wereld was vertegenwoordigd door voormalig Vlaams viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld), Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) en federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Een jongen van het volk







Hij was een vakman, maar dan wel iemand die niet altijd zeker was van zijn stuk. “Hij was toch een beetje een twijfelaar”, zegt leeftijdsgenoot Danny Fabre. “We belden elkaar als we een nieuwe single hadden en dan vroeg hij: “Vind je het goed of niet?”

Hij stond niet boven zijn fans, maar ertussen. Volgens Jo Vally was hij “een levensgenieter, een jongen van het volk”. Ex-drummer van Clouseau, Bob Savenberg, beaamt dat: “Paul Severs was een volksmens, als je hier rondkijkt en die massa ziet, dan weet je hoe geliefd hij was. Dat heeft hij alleen maar aan zichzelf te danken, want hij was een mooi mens.”

En dat trad iedereen bij. Micha Marah verwoordt het zo: “Hij was een lieve man, die nooit roddelde. Hij was ook heel geïnteresseerd in iemand anders, altijd goedgezind, altijd positief. Dat zal ik nooit vergeten.” Ook Hugo van Nicole en Hugo gaf commentaar: “Een heel fijne collega gaat van ons weg. Ik vind het verschrikkelijk. ’t Is een droevige dag.”

‘Geen wonder dat ik ween’

Op de tonen van ‘Geen wonder dat ik ween’ werd de kist naar het altaar gedragen in de basiliek. Enkel genodigden mochten binnen. Met honderden volgden fans de plechtigheid buiten op een groot scherm. Velen onder hen waren al uren aanwezig in Halle. Na 8 uur was er nergens nog een plaatsje vrij op één van de terrassen in het centrum.