VIDEO. Waaghals kruipt uit vliegtuigje. De reden is te gek om te bedenken.

Een parachutist heeft een spectaculaire stunt uitgevoerd boven Portugal. En dat allemaal voor een banaan…

Daniel Ossio, een parachutist die al meer dan duizend sprongen op zijn palmares heeft, kroop onlangs in een geel sportvliegtuigje. Terwijl de piloot het toestel onder controle hield boven Alvor in Portugal, kroop Ossio in volle vlucht uit het vliegtuig.

Zin in een banaan







Plots duikt wingsuit-vlieger Par Safstrom vlak naast het toestel op. Ossio strekt zijn arm uit en vangt een banaan op van zijn kompaan, om vervolgens weer in het vliegtuigje te kruipen.

Achteraf gaf Ossio meer uitleg over zijn opvallende stunt. “Ik kreeg honger en had zin in een banaan. Het lukte ons bij de eerste poging. Heel wat mensen waren echt verbaasd. Het was zo leuk en grappig”, klonk het.