VIDEO. Jongeren laten schildpad vrij, maar die wordt meteen opgegeten

Als je van iets houdt, moet je het loslaten. Dat dachten deze dierenliefhebbers waarschijnlijk toen ze een schattig schildpadje wouden vrijlaten in een rivier, maar dat was allemaal buiten een hongerige vis gerekend.

In de video zie je hoe een jongen de schildpad wilt vrijlaten. Hij geeft nog wat liefkozende woorden mee vooraleer hij het in de rivier laat springen: “Oké homie, voordat we je laten gaan, wilde ik je laten weten dat je een echte vriend bent geweest”, zegt hij tegen het wezen.







Maar lang kon het schattige beestje niet van zijn vrijheid genieten. De schildpad zat nog maar een seconde in het troebele water toen er plots een grote baars opdook. Die slikte het schildpadje in één keer door. “De vis heeft hem opgegeten”, zei de de maker van het filmpje, die samen met zijn vriend meteen in de lach schoot.