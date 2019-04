Monteurs vinden levende uil in vliegtuigmotor

Tijdens de check-up van een vliegtuig in Australië hebben medewerkers bij Virgin Airlines een bijzondere verstekeling gevonden. Een uil had zich verstopt in een van de motoren, dat meldt de luchtvaartsmaatschappij op Twitter.

Enkele monteurs wisten het dier veilig uit de motor krijgen en lieten de vogel na een check-up weer vrij in het wild. Of de uil alsnog op zijn gewenste locatie is aangekomen, is niet geweten.

This owl didn’t give a hoot where it napped! The cute little guy was found during our pre-flight checks. Our team of engineers rescued it & was assessed before being safely released back into the wild. Where’s the strangest place you’ve woken up? #HootHoot pic.twitter.com/1NEx9usRfu

— Virgin Australia (@VirginAustralia) 18 avril 2019