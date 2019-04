Koppel gered uit wildernis vol krokodillen door ‘help’ te schrijven in modder

Hulpverleners hebben een Australisch koppel gered uit een afgelegen gebied vol krokodillen. Nadat hun auto vast kwam te zitten in de modder maakte ze een vuur en schreven ze ‘help’ in de modder om de aandacht te trekken.

De 20-jarige Colin Nulgit en zijn 18-jarige vriendin Shantelle Johnson reden door het Keep River National Park in het Northern Territory nabij de grens met West-Australië om een dagje te gaan vissen. Maar na anderhalf uur kwam hun wagen vast te zitten op een strand in de modder. Ze waren terechtgekomen in een onherbergzaam gebied vol krokodillen. De zon ging onder, het waterpeil steeg en het koppel vreesde dat de vloed de wagen zou bereiken.”De moed zakte ons in de schoenen”, vertelt Nulgit aan CNN.

'HELP'







“Het gevoel om daar vast te zitten… het was verschrikkelijk”, konden de twee navertellen. Eerder op de dag waren ze al sporen van krokodillen tegen gekomen. “De krokodillen hier zijn niet bang voor mensen. Ze zijn voor niets of niemand bang. Voedsel is voedsel voor hen.” Toen het stelletje niet thuiskwam die avond verwittigde de moeder van de jongeman de politie.

Shantelle en Colin brachten de nacht door onder een dekentje in de wildernis. Omdat ze geen slaap konden vatten, besloten ze in grote letters ‘help’ in de droge modder te schrijven. Met succes! Tijdens de zoektocht de volgende ochtend spotte de lokale politie vanuit een vliegtuig de noodboodschap. Toen ze het toestel hoorden, startte Colin ook nog een vuurtje om de aandacht te trekken. “Zonder die signalen hadden we ze mogelijk niet gevonden”, vertelt de politie in een statement.