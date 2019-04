Justin Bieber heeft Iers bloed door zijn aderen stromen

Hopelijk drinkt Justin Bieber al eens graag een glaasje whiskey, want de Canadese popster heeft onthuld dat hij voor 60% Iers is. Via zijn Instagram Stories maakte Bieber het nieuws bekend.

“Ik ben er net achter gekomen dat ik 60% Iers ben”, schreef hij bij een foto van de Ierse vlag en een klaverblad. Daar voegde hij nog “Shoutout Ireland” aan toe. Bieber liet wel niet weten hoe hij het te weten is gekomen. Zijn vader, Jeremy Bieber, postte ook een foto op Instagram mét een whiskeyfles. Het kan dus goed zijn dat de man in zijn verleden is gaan graven.