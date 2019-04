Deze vijf landen nemen het milieu het meest serieus

De klimaatopwarming doet de gemoederen heet oplopen. Mensen komen op straat, vragen politici om actie te ondernemen en passen hun levensstijl aan. Ook heel wat landen zetten hun beste beentje voor om hun ecologische voetafdruk te beperken. The Good Country Index stelde een lijstje op van de vijf landen die het beste bezig zijn.

De man achter het onafhankelijke The Good Country Index is Simon Anholt, een Brits politiek adviseur. Aan de hand van verschillende factoren wil de organisatie de milieubijdrage van elk land achterhalen. Onder andere de hoeveelheid hernieuwbare energie, het gebruik van pesticiden en de consumptie van goederen die schadelijk zijn voor de ozonlaag worden daarbij in overweging genomen. Dat leidde tot een lijstje van vijf landen die op dit moment het beste score op het gebied van milieu.

Noorwegen op kop







Het hoeft niet te verbazen dat Noorwegen op de eerste plaats staat. Het land onderneemt heel wat actie om het milieu te ondersteunen, waaronder het voornemen om tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en de ban van palmolie in biobrandstoffen. Op nummer twee prijkt Zwitserland, dat naar verluidt haar ecologische voetafdruk op 20 jaar met 19% verkleinde. Ook de belastingverhoging op koolstof in 2014 was een stap in de goede richting. Portugal komt binnen op de derde plaats. Op dit moment is 53% van de gebruikte energie hernieuwbaar en tegen 2050 wil het land volledig koolstofneutraal zijn. Slovenië en Cyprus sluiten het lijstje af. Zij zetten respectievelijk in op de zwakke weggebruiker en ecologisch verantwoord toerisme.