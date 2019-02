Zo beantwoord je de vijf meest gestelde sollicitatievragen

Solliciteren zorgt voor heel wat stress. Van “Wat doe ik aan?” tot “Heb ik de job?” en alles daartussen. Vaak komen er tijdens zo’n gesprek ook lastige vragen aan bod. Ze verwachten dat je een slim antwoord geeft terwijl jij zit te bibberen van de spanning. Dit zijn alvast de vijf meest gestelde vragen, inclusief handleiding.

1. Wat spreekt je aan in de functie?

Het belangrijkste hier is om te tonen dat je je huiswerk hebt gedaan. Laat zien dat je wat kent van het bedrijf en de specifieke functie. Vervolgens is het tijd om jezelf te verkopen. Link enkele (geen tientallen) van je sterke punten aan functiegebonden competenties. Zo laat je zien dat je weet waarom je voor de functie solliciteert en dat je selectief bent wat betreft sollicitatiegesprekken. Je toekomstige baas hoeft echt niet te weten dat je je cv ook bij de plaatselijke koffiebar hebt binnengebracht.

2. Waarom verlaat je je huidige job?







Wees eerlijk, maar ga niet je hele levensverhaal vertellen. Overdrijf dus niet met details. Probeer om vooral op de toekomst in plaats van op het verleden te focussen. Leg uit wat je hoopt te bereiken, wat je daarvoor wil doen en waarom deze job daarvoor geschikt is.

3. Wat zijn je sterke en je zwakke punten?

Deze vraag sluit wat aan bij de eerste. Hier kan je echter nog specifieker ingaan op je kwaliteiten, maar probeer ervoor te zorgen dat die jobgerelateerd zijn. Wat betreft zwakke punten kies je best voor een specifiek ding. Wees eerlijk, leg uit waarom je daar moeite mee hebt en wat je doet om het op te lossen. Let er wel op dat dat negatieve kantje niet fataal is voor de job in kwestie.

4. Hoe ga je om met conflicten op de werkvloer?

Diplomatie is hier cruciaal. Ga niet in op eindeloze conflicten tijdens je vorige job want dat speelt niet bepaald in je voordeel. Probeer daarentegen aan een professionele conflictsituatie te denken die je in het verleden hebt opgelost.

5. Hoe zouden je vorige baas en collega’s je omschrijven?

Je nieuwe werknemer kan informatie inwinnen bij je vorige baas, dus liegen is uit den boze. Probeer om enkele van je eigenschappen op te lijsten die je vorige werknemer als positief heeft ervaren. Welke karakteristieken kwamen goed van pas tijdens je vorige job? Wat was jouw bijdrage aan het bedrijf? Focus daarop en probeer zo realistisch en waarheidsgetrouw mogelijk te zijn.