Veranderen van job is populair voornemen voor 2019

Met het nieuwe jaar voor de deur maken heel wat Belgen nieuwe voornemens. Veranderen van job staat voor veel mensen hoog op hun lijstje. Maar liefst 86% plant in het nieuwe jaar een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat blijkt uit een enquête van rekruteringsexpert Hays. En ook cijfers van LinkedIn tonen aan dat in januari 2018 drie keer zoveel mensen van job of bedrijf veranderden.

Naar jaarlijkse gewoonte is december een populaire maand om na te denken over de toekomst, ook op werkgebied. Hays bevroeg in een online survey zijn bezoekers over hun professionele plannen. 86% geeft aan dat ze een nieuwe uitdaging zoeken bij een andere werkgever. En ook LinkedIn merkte een piek in januari 2018. Toen gaven drie keer zoveel LinkedIn-leden aan van job of bedrijf te zijn veranderd dan in andere maanden. “Veranderen van job is ingrijpend. De eindejaarsperiode is echter voor velen een kantelpunt en heel wat mensen ondernemen dan actie”, legt Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays uit.







Maar wanneer merk je dat het tijd is voor een jobwissel? Wanneer je met tegenzin gaat werken en elke seconde aftelt tot je weer naar huis kan gaan, ga je maar beter op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Passies

Wanneer je klaar bent voor een nieuwe carrière, moet je nadenken over wat je graag en niet graag doet. Wat zijn bijvoorbeeld je hobby’s en interesses? Probeer jobs te vinden die iets te maken hebben met je passies. Komt er niet meteen iets in je op? Ga op onderzoek uit, doorzoek vacaturesites, neem een kijkje op sociale media en praat met een recruiter om een idee te krijgen van wat je in je nieuwe carrière zou kunnen bereiken.

Bijleren en netwerken

Misschien ben je niet voldoende opgeleid bent om je droomfunctie uit te voeren. Dit mag geen obstakel zijn. Er bestaan meer dan genoeg mogelijkheden om jezelf bij te scholen. Ga op zoek naar boeken, blogposts of podcasts van specialisten en leer zo de kneepjes van het vak. Neem je telefoon, doe aan marktonderzoek, netwerk met de juiste mensen en bereid je voor.

Het gaat niet enkel om wat je kent, maar ook om wie je kent. Netwerk, netwerk, netwerk. Leer mensen kennen die ervaring hebben in de sector. Dit kan via sociale media, netwerkevenementen of gespecialiseerde recruiters.

Durf de stap te zetten

Misschien werk je al even in je huidige bedrijf en voel je loyaliteit, gehechtheid of zelfs twijfel om na al die tijd opnieuw aan die intimiderende zoektocht naar een job te beginnen? Misschien kan je amper geloven dat sommige jobs je betalen om te doen wat jij echt graag doet? Wees gerust, je kan goed betaald worden om jouw droomjob uit te voeren. “Kandidaten mogen niet vergeten dat heel wat bedrijven net naar hen op zoek zijn. Wees gemotiveerd en durf je droomjob na te streven én hem te bemachtigen. Kijk vooral vooruit en heb je toekomstdoel voor ogen. Elke verbetering is goud waard”, besluit Robby Vanuxem.