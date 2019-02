Cuberdonverkoper riskeert zes maanden cel voor scheldpartij in “neuzekesoorlog”

Een verkoper van cuberdons die aan de Gentse Groentenmarkt zijn concurrent van allochtone afkomst uitmaakte voor “a piece of shit in two shoes”, riskeert zes maanden cel voor het overtreden van de antiracismewet en voor beledigingen. Daarmee komt mogelijk een einde aan de fameuze “neuzekesoorlog” in Gent.

Het gaat om een conflict tussen twee verkopers die elk met een karretje ‘Gentse neuzekes’ of cuberdons, het kegelvormig paars snoepje dat de laatste jaren opnieuw populair werd, naast elkaar op de Groentenmarket aan de man brengen. Beide handelaars beweren dat ze de beste snoepjes hebben en zeggen dat de tegenstander op ongeoorloofde wijze klanten afpakt. In 2011 werden er al eens klappen uitgedeeld in de “neuzekesoorlog”, en in 2014 werd de vergunning van de twee verkopers tijdelijk ingetrokken na een vechtpartij.

Cuberdonverkoper Carl D. kwam eind 2017 opnieuw in opspraak, nadat hij gefilmd werd door enkele toeristen die de beelden later op YouTube hebben geplaatst. Daarin scheldt hij zijn concurrent uit voor “A piece of shit in two shoes”, vertaald “een stuk stront in twee schoenen”.

Morele schadevergoeding

Het slachtoffer vraagt een morele schadevergoeding van 2.400 euro. “Het waren rauwe feiten van racisme. ’It’s not a human, it’s a beast’, kreeg mijn cliënt nog te horen”, stelde zijn advocaat. “Hij wist dat het gefilmd werd, maar deed alles met de bedoeling om reclame te maken en neuzekes te verkopen. Racisme is echter een brug te ver.”