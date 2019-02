Apple brengt streamingdienst uit met eigen films en series

Als Netflix niet meer voor je volstaat, kan je binnenkort misschien wel een abonnement nemen op de streamingsdienst van Apple. De dienst van het Amerikaans elektronicabedrijf zou uiterlijk begin mei gelanceerd worden.

De naam van de streamingdienst is nog niet bekend. Afgelopen maand hintte directeur Tim Cook al op de dienst na de bekendmaking van Apples kwartaalcijfers. “We gaan eigen content aanbieden. We hebben een meerjarige samenwerking met Oprah Winfrey, meer kan ik der dit moment nog niet over zeggen.”







Apple onderhandelt momenteel ook over een samenwerking met Amerikaans televisienetwerk HBO. Netflix heeft niet toegezegd op een deal.

Voorstelling

Eerder werd al bekend dat de gebruikers van Apple-apparatuur de series en films gratis zouden kunnen kijken, hoewel het niet bekend is of de dienst ook in België beschikbaar zal zijn. Apple houdt op 25 maart een evenement, waarbij het bedrijf de videodienst waarschijnlijk voorstelt. Naar verluidt heeft Apple filmsterren uitgenodigd, onder wie Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en JJ Abrams.