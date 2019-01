’72 Cutest Animals’ op Netflix garandeert schattig kijkvoer

Wie houdt er niet van een goede bingesessie op Netflix? Heel wat van de aangeboden series zijn echter spannend of gewelddadig. Als je toe bent aan wat onschuldiger kijkplezier, is ’72 Cutest Animals’ wellicht iets voor jou.

’72 Cutest Animals’

’72 Cutest Animals’ gaat zoals de naam doet vermoeden over de schattigste beestjes ter wereld. Twaalf afleveringen van dertig minuten lang kan je genieten van de meest aandoenlijke dierenshots. Onder andere stokstaartjes, koala’s en aapjes passeren de revue.

Aangenaam leren







En de serie is niet alleen schattig om zien, je leert ook nog wat. Zie het als een interessante, mega cute documentaire. De afleveringen hebben allemaal een ander thema, zoals ‘Fluff and Stuff’, ‘Weird and Wonderful’ of ‘Tall Tails’. Wist je dat de aaibaarheidsfactor van een dier soms een waar overlevingsmechanisme is? Nee? Reden te meer om ’72 Cutest Animals’ op je kijklijstje te zetten!