Kakske doen? We maken allemaal dezelfde fout

Een grote boodschap is nu eenmaal iets waar we niet onderuit kunnen. Het is een natuurlijke behoefte en zelfs de paus moet eraan geloven. Volgens wetenschappers maken we echter allemaal dezelfde fout tijdens het toiletbezoek. En dat kan vervelende gevolgen hebben.

Hoe kakken we?

Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in The Journal of Clinical Gastroenterology, nam het kakgedrag van 52 inwoners van de staat Ohio onder de loep. Zij waren gemiddeld 29 jaar oud en verkeerden in goede gezondheid, maar toch ondervonden ze wat ongemakken op toilet. Bloed, overdadig persen en constipatie waren slechts enkele van de klachten. Na twee weken kregen ze van de onderzoekers een kleinigheid cadeau: een krukje.

Hulpstuk







In onze kinderjaren hebben we allemaal weleens gebruik gemaakt van een krukje op toilet. Het zorgde ervoor dat we eigenhandig op toilet konden geraken en dat onze voeten niet boven de grond bungelden. Maar het blijkt dat ook volwassenen wel varen bij het hulpstuk. 90% van de ondervraagden gaf aan dat ze daardoor minder hard moesten duwen en 71% ervoer een betere stoelgang.

Squatten

Squattend een kakske doen is dus beter voor onze toiletervaring. Dokter Peter Stanich, een assistent-professor aan de Ohio State University Wexner Medical Center and College of Medicine, geeft uitleg: “Tussen het rectum en de anus zit er een soort bocht. Zittend ontlasten met een toiletkrukje kan helpen om die bocht recht te trekken. Westerse toiletten daarentegen plaatsen het lichaam in een rechte hoek. Door een krukje te gebruiken, bootsen we onze natuurlijke ontlastingspositie dus beter na.”