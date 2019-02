Mannen verstoppen zich 7 uur per jaar op toilet

Dat mannen vaak in het kleinste kamertje te vinden zijn, is geen verrassing. Je stelt je als liefhebbende partner soms zelfs de vraag of alles wel helemaal in orde is. Drie kakskes per dag is toch wel héél veel. Wees gerust, met manlief gaat alles helemaal goed. Hij heeft af en toe gewoon het schijt aan jou.

Geen boodschap aan gezeur

Het toilet is de plaats bij uitstek waar je geen ellenlange conversaties gaat houden. Die beperken zich meestal tot wat gegrom of een wanhopige “Schat, het toiletpapier is op!”. En dat hebben mannen maar al te goed begrepen. Uit een Brits onderzoek blijkt immers dat mannen niet per se op wc gaan om een boodschap te doen, maar omdat ze even geen boodschap hebben aan gezeur.

Me-time







Het Britse badkamermerk Pebble Grey deed een enquête naar het mannelijk wc-bezoek. Wat blijkt? Mannen spenderen gemiddeld 7 uur per jaar in het kleinste kamertje zonder effectief op toilet te moeten. Ze willen gewoon even rust. 45% van de ondervraagden geeft immers aan dat ze door hun relatie of kinderen weinig tijd hebben voor zichzelf. En dan is het toilet het uitgelezen excuus. Dus volgende keer dat je lief een tijdje wegblijft, zit hij heel waarschijnlijk gewoon spelletjes te spelen op zijn smartphone.