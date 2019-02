Daarom zit er een luchtje aan je penis

De man die zijn penis 24 jaar lang niet waste, was een gevalletje apart. Het is niet helemaal onlogisch dat er zich na al die tijd onaangename geurtjes gaan verspreiden. Maar ook als je je daar wel gewoon wast, kunnen er luchtjes ontstaan. Maar waarom? En hoe vermijd je ze?

Waarom?

Volgens de Britse gezondheidsorganisatie NHS zijn er drie veelvoorkomende redenen waarom je penis gaat stinken: opgehoopt smegma, eikelontsteking of een soa. Het woord smegma zegt je misschien niet veel, maar het is een natuurlijk glijmiddel dat je rond de eikel en onder de voorhuid kan terugvinden. Als het smegma zich ophoopt, krijgt het een wittige, kaasachtige substantie. Het bestaat uit oliën en dode huidcellen. Wanneer die te lang blijven zitten, vormen ze een broeihaard voor bacteriën. Wat dan weer voor de nodige stank en pijn kan zorgen. Ook vrouwen kunnen hier trouwens last van hebben.







Een eikelontsteking is even onaangenaam als de term doet vermoeden. Pijn, jeuk, uitslag, zwelling… Het kan allemaal zomaar gebeuren. De ontsteking wordt veroorzaakt door smegma of urineresten. Ook factoren zoals agressieve zeep of eczeem kunnen aan de basis liggen van het probleem. Ten slotte spelen ook soa’s een rol. Meer bepaald gonorroe en chlamydia kunnen onaangename luchtjes verspreiden. Stinkt het daar beneden, maar weet je niet waarom? Ga dan zeker langs de dokter.

Hoe vermijd je geurtjes?

Eigenlijk is het heel simpel. Was jezelf, doe niet aan onbeschermde seks en wees voorzichtig met wat je op je penis smeert. Aangezien niet iedereen weet hoe hij z’n penis grondig moet wassen, hebben we even een handleiding gemaakt.