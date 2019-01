Welke vorm heeft jouw penis: een ijshoorntje of een paprika?

Ongeveer de helft van de mensen op onze planeet heeft een penis, maar hoe goed kennen we het lichaamsdeel eigenlijk? Wist je bijvoorbeeld dat er zeven verschillende types zijn? Misschien heb je zonder dat je zelf wist wel een hamer, komkommer of paprika tussen je benen hangen.

Puberende jongens, spits de oren, want we gaan het vandaag hebben over penissen. Jep, die BiFi-worst die centraal zal staan tijdens een groot deel van je leven. Ondanks dat het een populair onderwerp is, weten heel veel mensen er maar weinig over. Zo bestaat er niet zoiets als een ‘normaal’ gevormde penis. Elke slurf is anders, al zijn er wel zeven categorieën te onderscheiden.







Dat is toch het oordeel van Darren Breen. Hij staat aan het hoofd van een bedrijf dat protheses en medische apparaten voor penissen produceert. Elke maand passeren er 500 heren bij zijn bedrijf de revue. De man weet dus wel het een en het ander over piemels en dit is hoe hij ze opdeelt:

Het potlood

Het potlood heeft een gelijkmatige omtrek en is meestal lang en smal. Zijn lengte kan enorm variëren, maar over het algemeen is hij iets langer dan het gemiddelde.

De paprika

Een iets zeldzamer exemplaar is de paprika. Die kreeg zijn naam niet omwille van een opmerkelijke kleur, maar door zijn aparte vorm. Een paprika-penis is verrassend kort, maar over de hele lengte dik.

Het ijshoorntje

Hoe grappig het ook mag klinken, mensen met een ijshoorntjes-penis hebben daar vaak fysiek last van. De vorm is een gevolg van een samentrekkende voorhuid en kan medische problemen veroorzaken. Een mop maken over bollen die je kan likken, zou dus heel ongepast zijn.

De banaan

De banaan laat zich kenmerken door een bocht in de penis. Ik hoef hierbij geen tekening te maken, maar laat dat de creatievelingen onder jullie er niet van weerhouden om dat wel te doen.

De hamer

Qua uiterlijk lijkt de hamerpenis het tegenovergestelde van het ijshoorntje. De hamer is herkenbaar aan zijn opvallend grote eikel en kan soms ook iets weg hebben van een champignon. Doet dat een belletje rinkelen, Stormy Daniels?

De worst

Er mag dan geen ‘normale’ penis bestaan, de worst komt wel het vaakst voor. Hij heeft een gemiddelde lengte en dikte en de omtrek is overal ongeveer hetzelfde.

De komkommer

De zevende en laatste vorm van penis is een specialleke. De komkommer valt op omdat hij dikker is dan het gemiddelde en in erectie tot wel 20 centimeter lang kan meten.