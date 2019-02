Tips & trends: workout by candle light

Nu Valentijn dit jaar midden in de week valt, is het niet evident om tijd vrij te maken voor een romantisch moment met je partner. Je moet immers gaan werken, boodschappen doen en je in het zweet werken in de fitness. Nochtans kan je van dat laatste een sensuele activiteit maken.

Janne Vandevelde







Voor Valentijn slaan sportclub David Lloyd en kaarsenfabrikant Spaas de handen in elkaar. Op 14 februari kan je in de gloednieuwe fitness in Edegem verschillende workouts volgen, ook als je geen lid bent van de club. Niets bijzonders, denk je? De klassieke yoga, spinning of krachttraining krijgen een vurig kantje. Je werkt aan je lichaam terwijl je omringd bent door honderden kaarsjes. Tegelijk inspannend én ontspannend, zeker als je dit samen met je partner doet.

Geen sportfanaat? Om de winterblues te verjagen richt de gym een sessie ‘VitaminMe’ in, een zintuiglijke sessie met lichttherapie en het geluid van golven.

Ikzelf ben fan van yoga bij kaarslicht. De kaarsen versterken het ontspannende effect van de meditatie, zeker in de winter wanneer licht veel te schaars is. Als je die ervaring dan deelt met de persoon van wie je houdt, is het plaatje compleet.

Inschrijven voor de workouts bij kaarslicht kan tot 11 februari via [email protected]