Twee nieuwe sporttrends getest en goedgekeurd

Een nieuw jaar staat gelijk aan een nieuwe start. Daarom maken we met z’n allen lijstjes met de befaamde goede voornemens. Om te voorkomen dat je die goede intenties vanachter in je geheugen parkeert, onderneem ik deze maand samen met jou actie.

Janne Vandevelde







Sport is de sleutel tot een gezonder leven. Daarom test ik twee nieuwe sporttrends uit, die me niet alleen een strakker lichaam beloven, maar ook tonnen plezier.

JumpFit: speeltuin voor volwassenen

Een workout op trampolines geeft je vleugels, maar vooral ook zware benen. Dat is mijn conclusie na mijn eerste JumpFitsessie.

Wist je dat 10 minuten trampoline­springen gelijk staat aan 30 minuten hardlopen? Dat wou ik wel eens uittesten bij Jumpsquare in Hasselt. Trainer Laurens Lemmens (21) geeft meer uitleg. “Als je op een trampoline bijvoorbeeld buikspieroefeningen doet, verbrand je extra calorieën door de vering. Tijdens een les JumpFit doen we een halfuur cardio- en een halfuur krachtoefeningen.”

Een ontspannen lesje trampolinespringen is JumpFit inderdaad allesbehalve. Na de opwarming ben ik al buiten adem en dan moet het echte werk nog beginnen. Squats, sit-ups en jumping jacks volgen elkaar in sneltempo op. De training is heel intensief, maar ik vind het ook heel plezierig om door de lucht te zweven en alle stress uit mijn lijf te schudden.

Gelukkig staan er ook ontspannende activiteiten op het programma. Ik sluit de les af met een wedstrijdje volleybal op trampolines, een gevecht op leven en dood in de Battle Beam en het uitdagende ninjaparcours.

Dit jaar opent Jumpsquare vestigingen in Leuven, Brugge, Luik, Charleroi en Grimbergen.

Fitness Boxing: do try this at home

Heb je geen zin om te sporten op verplaatsing? Geen nood, ook thuis kan je leuke work­outs plannen, bijvoorbeeld met de game ‘Fitness Boxing’ voor de Nintendo Switch. Een virtuele trainer leert je jabs en uppercuts en stelt dagelijks een workout samen op basis van je fitness goal. Je kan je volledige lichaam trainen, of bijvoorbeeld focussen op je biceps of buikspieren.

Vol goede moed begin ik aan mijn eerste training op de tonen van Lady Gaga. Niet slecht, denk ik. Tot mijn fitnessleeftijd 51 blijkt te zijn. Daar wil ik als jonge twintiger iets aan doen. In het verleden volgde ik al vaak workouts via YouTube, maar die hield ik nooit lang vol. Omdat Fitness Boxing een spel is, blijf ik gemotiveerd. Ik moet de boxbewegingen immers op het juiste ritme uitvoeren en het duurt een tijdje voor ik dat onder de knie heb.

Na de workout kan ik het aantal verbrande calorieën zien, zo’n 240 na 40 minuten trainen. Dat is niet enorm veel, maar het spel is toch een leuke manier om thuis in vorm te blijven.

Tip: zet je stoelen en kamerplanten aan de kant voor er ongelukken gebeuren.