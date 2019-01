Hoe erg is het om te sporten met make-up?

Er zijn heel wat redenen om te sporten met make-up. De eerste is luiheid: na het werk sleep je je met veel moeite naar de sportschool en dan heb je geen zin om eerst je make-up eraf te halen. Of misschien voel je je onzeker omdat je zo rood wordt als een tomaat. Maar hoe slecht is het om te sporten met make-up?

Puistjes

In het beste geval kan je best je make-up eraf halen voor het sporten. Door het zweet en de hitte worden je poriën namelijk wijder. Daardoor kan je make-up erin gaan zitten en kunnen je poriën verstopt geraken. En dat zorgt dan weer voor puistjes en een oneffen huid. Bovendien is de sportschool ook niet de meest hygiënische omgeving. Je wordt constant blootgesteld aan andermans bacteriën – via yogamatjes, apparatuur, de grond… Make-up zorgt ervoor dat die bacteriën zich makkelijker aan je huid kunnen hechten en is dus eigenlijk een vieze broeihaard.

Lange termijn







Een puistje zo nu en dan is nog te doen. Maar wat is de schade op lange termijn? Doet sporten met make-up op alle moeite die je in je huid steekt teniet? Het leidt in elk geval niet tot vervroegde huidveroudering, gelukkig. Sporten in de buitenlucht is dan wel weer minder goed voor je huid. Zelfs als zonnebrand je puistjes bezorgt, is het belangrijk om tijdens het sporten je huid te beschermen tegen de zon. Kies voor minerale varianten, die zullen je huid minder snel irriteren.

Alles staat of valt met reiniging

Of je nu wel of niet met make-up gaat sporten, de juiste reiniging geeft wellicht de doorslag. Tenzij je een extreem droge huid hebt, kan je beter geen reinigers op oliebasis gebruiken. Die zijn namelijk vaak verantwoordelijk voor zwarte puntjes. Anderzijds mag je je huid ook niet overdreven uitdrogen door een te agressieve reiniging. Een keer reinigen is dus genoeg. Kies voor milde schuimreinigers of producten in gelvorm. Die maken je huid effectief en zacht schoon. Een reiniger die zuren bevat, exfolieert je huid lichtjes en kan een uitkomst bieden bij verstopte poriën.