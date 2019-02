Phaedra Hoste boos omdat de media haar nieuwe liefde bekendmaken

Voormalig fotomodel Phaedra Hoste heeft opnieuw de liefde gevonden. Het zou gaan om een zakenman uit Knokke. Phaedra liet op Instagram weten dat ze niet opgezet is met het feit dat dat nieuws gelekt werd.

Leuk nieuws voor Phaedra Hoste (47). De voormalige presentatrice zou samen zijn met een zakenman uit Knokke, genaamd Jan. Dat blijkt uit enkele Instagramposts waarin ze alludeert op een nieuwe liefde. Zo zou ze samen met haar nieuwe vriend onlangs een tripje hebben gemaakt naar Miami.

Vrijen en relaxen







Op een van de foto’s zijn twee glazen champagne te zien, en op een andere foto in het hotel hint ze ook op gezelschap. “Regenachtige dagen zijn ideaal om te vrijen en te relaxen”, schreef ze erbij.

Even later neemt ze alle twijfel weg. Zo postte de ex van onder meer Roger De Vlaeminck en Pieter Loridon een foto vanop een autobeurs met oldtimers. Een vriendin van haar reageerde daarop: “Jan zal wel de juiste keuze maken”, waarop Phaedra repliceerde: “Mijn ventje heeft inderdaad gekozen”. Volgens TV Familie zou Phaedra zelfs al ingetrokken zijn bij haar vriend in Knokke.

Privacy

Dat is fijn nieuws, al is Phaedra niet te spreken over het feit dat haar liefdesleven in de media besproken wordt. Woensdag maakte ze op Instagram duidelijk dat ze graag wat privacy heeft. “Privacy is macht. Wat mensen niet weten, kunnen ze niet kapotmaken”, valt er te lezen.

Ze verduidelijkt dat het om oud nieuws gaat en dat ze niet inziet waarom mensen dit hoeven te weten. Ze zou het leuker vinden als de media wat meer zouden berichten over haar webwinkel imagicasa.be, waar ze allerlei inspirerende interieurtips aan de man brengt.