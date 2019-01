Danira Boukhriss samen met deze Antwerpse zanger

Journaliste en presentatrice Danira Boukhriss heeft een nieuwe liefde in haar leven. Dat kondigde ze aan op Instagram.

De 28-jarige ‘Over eten’-presentatrice plaagde heel Vlaanderen met zonnige kiekjes uit het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Daar geniet Danira samen met haar kersverse vriend Will Michiels van een warme vakantie. “We denken aan jullie. Zonnige groetjes”, schreef ze bij enkele foto’s van zichzelf en haar nieuwe aanwinst.

Geïnspireerd door Romelu Lukaku







Will is een 24-jarige rapper/zanger/producer uit Antwerpen, ook wel gekend als TheColorGrey. Al vanaf zijn tien jaar houdt hij zich bezig met muziek maken, toen nog met enkel een keyboard en een afgedankte computer.

Hij is het meest bekend van zijn hits ‘On & On’ en ‘Need To Know’. Onlangs liet hij zich voor het nummer ‘New Levels’ inspireren door het levensverhaal van Romelu Lukaku. De Rode Duivels is dan ook samen met hem te zien in de bijhorende videoclip.

Bouba van ‘De Mol’

Danira had vorig jaar nog een relatie met ‘De Mol’-deelnemer en StuBru-gezicht Bouba Kalala (20). In juni 2018 gingen de twee als vrienden uit elkaar. “We hebben een hele mooie tijd gehad samen, maar hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We blijven vrienden en wensen mekaar alleen maar het beste toe”, klonk het toen.