Actrice Jennifer Lawrence en vriend zijn verloofd

Onze felicitaties aan actrice Jennifer Lawrence, die zich verloofd heeft met haar vriend Cooke Maroney. Dat meldt Page Six en is ondertussen bevestigd door de woordvoerder van de Amerikaanse actrice.

Speculatie omtrent de verloving staken de kop op nadat de 28-jarige Oscarwinnares met een enorme ring werd gespot tijdens een romantisch etentje in New York. “De diamant was enorm. Ze zaten ergens verstopt in een hoekje, maar het leek alsof ze iets te vieren hadden”, vertelde een bron aan Page Six. Later die dag bevestigde haar woordvoerder aan E!News dat Lawrence wel degelijk verloofd is.

