Britse royals hebben vluchtplan klaar als brexit uit de hand loopt

Als de brexit tot rellen zou leiden in Londen, dan zijn veiligheidsdiensten klaar om de koninklijke familie te evacueren, meldt de Britse pers. De basis voor het plan zou nog dateren uit de Koude Oorlog.

In Groot-Brittannië bereiden zich stilaan voor op chaotische brexit. En daarbij wordt ook aan de veiligheid van koningin Elizabeth en haar gezin gedacht, melden The Mail on Sunday en The Sunday Times. De twee kranten konden een plan inkijken om de koninklijke familie te evacueren uit Londen als de scheiding met de Europese Unie chaos zou leiden.

Geheime locatie blijft geheim







De tekst houdt rekening met rellen door een gebrek en medicijnen. In dat geval zouden de royals een onderkomen krijgen op een geheime locatie. The Sunday Times zegt te weten waar dat zou zijn, maar wil dat niet delen om de veiligheid van de koninklijke familie niet in het gedrang te brengen.

Het plan zelf werd aangepast naar aanleiding van de brexit, maar dateert eigenlijk al van de Koude Oorlog. Op het hoogtepunt van de Cubacrisis bestond ook de vrees dat het koningshuis gevaar zou lopen. Maar niet iedereen gelooft in de noodzaak van het plan. Brexiteer Jacob Rees-Mogg noemt de tekst in The Sunday Times “lachwekkend” en “bangmakerij”. Daarvoor baseert hij zich op de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers Londen bombardeerden zijn de royals ook in de stad gebleven, klinkt het.