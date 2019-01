Verschijnt Meghan Markle nog een keer in Suits?

Meghan Markle werd beroemd als Rachel Zane in de Amerikaanse serie ‘Suits’. Na haar verloving met prins Harry moest ze haar acteercarrière vaarwel zeggen, tot grote spijt van haar fans en de makers van ‘Suits’. Maar er is ook goed nieuws: de kans bestaat dat ze nog een laatste keer in de serie verschijnt.

Miljoenenrol

NBC Universal, het mediabedrijf achter ‘Suits’, zou Markle namelijk ettelijke miljoenen aanbieden om nog een keer op het scherm te verschijnen. Een anonieme bron stond ‘Daily Star’ te woord: “De opnames zouden maximum een halve dag in beslag nemen. Er is nog geen vast bedrag overeengekomen, maar de onderhandelingen zullen zeer binnenkort van start gaan. Het bedrag zou tussen de twee en zes miljoen dollar liggen en dat lijkt enorm, maar het zou gaan om een van de grootste marketingovereenkomsten in de televisiegeschiedenis.”

Alles voor het goede doel







Meghan Markle zou het bedrag echter niet zelf opstrijken. Dat zou namelijk integraal naar een goed doel naar keuze gaan. Het Brits koningshuis werd al benaderd voor commentaar, maar zwijgt tot nog toe in alle talen. Concreet zou Markle ook in de serie zwanger zijn en samen met Mike, haar partner in ‘Suits’, in het Verenigd Koninkrijk leven. NBC verwacht dat de aflevering een enorme publiekstrekker zou zijn, wat het hoge bedrag verklaart. Nu nog afwachten wat Meghan beslist.