Komen jouw oude liefdes ook bovendrijven met Valentijn in zicht?

Valentijn is een dag waarop we massaal de liefde vieren. Een dag vol knuffels, hartjes, rozen, aandacht en soms ook een beetje verdriet. Of frustratie. Want waarom laten al die oude liefdes plots iets weten op Valentijn? Je hebt in tijden niets van ze gehoord en plots zijn ze daar weer.

V-lationshipping

Die trend wordt in het Engels ook wel ‘V-lationshipping’ genoemd. Een ex of iemand met wie je ooit op date bent geweest, laat uit het niets iets van zich horen. En dat terwijl het al maanden stil was. Ze willen “iets gaan doen” en polsen (niet echt subtiel) naar je plannen voor Valentijn. Via WhatsApp of Messenger stromen de berichtjes binnen, vooral als je vrijgezel bent.

Sociale media







Soms kan dat voor heel wat hartzeer zorgen. Als je geen interesse had in de persoon in kwestie, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar dat ligt anders als je hart door hem of haar gebroken werd. Dan kan zo’n plotseling bericht verwarrend zijn. Zij die slim zijn, blokkeren mislukte dates en exen op alle mogelijke apps, maar zelfs dan kan het zomaar gebeuren dat je op LinkedIn plots een berichtje ziet binnenkomen. Al die moeite voor niets.

Valentijn

Januari is een rustige maand voor datingapps, maar in februari wordt het dan weer gezellig druk. Hoewel we allemaal doen alsof Valentijn slechts een commerciële feestdag is, hechten we er in realiteit dus toch belang aan. Toegegeven: het is niet echt een pretje om tijdens ‘het feest van de liefde’ alleen in je zetel te zitten Netflixen. Al was het maar omdat je weet dat de rest van de wereld heerlijk aan het daten is. Dus vissen we allemaal lustig naar een date, zelfs als dat betekent dat we oude koeien uit de sloot moeten halen. Voel je echt nog iets voor je ex en denk je dat het misschien wederzijds zou kunnen zijn? Dan is dit wellicht de periode om daar iets aan te doen.