Vier datingtermen die je moet kennen in 2019

Daten is niet vanzelfsprekend. Vroeger leerde je simpelweg iemand kennen op café, maar nu liggen de zaken er heel wat ingewikkelder voor. De juiste datingapp kiezen. Jezelf aantrekkelijk omschrijven. De perfecte openingszin bedenken. De eerste date overleven. En dan denk je dat het ergste voorbij is. Helaas.

Ook na die eerste date zijn er nog heel wat dingen die fout kunnen gaan. Als zowel jij als je date het niet leuk vonden, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar wat als jullie eerst klikken en er dan iemand afhaakt? Of wat als een van beiden een verkeerd beeld heeft van de situatie? Houd deze vier datingtermen alvast in je achterhoofd.

Rondcirkelen (orbiting)







Onzekerheid is lastig. Als een van jullie na enkele afspraakjes plots afhaakt, kan dat voor problemen zorgen. Of dat nu is omwille van de klassieke “het ligt niet aan jou, maar aan mij” of omwille van een andere reden. Merk je dat jij de relatie helemaal achter je hebt gelaten terwijl de ander “subtiel” contact blijft zoeken? Door bijvoorbeeld al je Instagramkiekjes te liken en je af en toe nog een berichtje te sturen, zonder reden? Dan blijft de ander heel waarschijnlijk “rondcirkelen”.

Verstoppertje (pocketing)

Jij zit tot over je oren in een relatie, maar hebt de vrienden van je zogenaamde lief nog nooit gezien. Voor openbare gelegenheden word je eigenlijk nooit gevraagd. En nu je erover nadenkt, is de ander eigenlijk alleen beschikbaar wanneer het hem of haar uitkomt. Tijd voor een reality check: je wordt verstopt. En geloof ons, je verdient beter. Iemand die van je houdt, moet fier op je zijn.

Plan B (cookie jarring)

Je bent serieus aan het daten met iemand en de dingen beginnen er goed uit te zien. Toch ben je bang dat er iets fout gaat, dus zorg je voor een plan B. Je begint tegelijkertijd met iemand anders te praten en af te spreken. Uiteraard is daar niks mis mee als je niet exclusief bent, maar zorg dan wel dat de ander daarvan op de hoogte is. Sowieso is het geen slecht idee om je op een iemand te concentreren. Lopen de dingen toch niet zoals gehoopt, dan is dat geen ramp. Maar dan verwijt je jezelf achteraf tenminste niet dat je het geen kans hebt gegeven en je kan volgende keer weer leren uit je fouten.

Wispelturigheid troef (prowling)

Je date gaat goed, jullie praten de dagen nadien uitgebreid en dan is de ander plots verdwenen. Helemaal weg. En dat terwijl jij eindelijk dacht dat je de ware te pakken had. Uiteraard zit je in zak en as. Je hebt tijd nodig om deze minibreuk te verwerken. Na een week ga je eindelijk weer eens uit met je vrienden en denk je klaar te zijn voor iets anders. Maar plots duikt die ene persoon weer op en doet alsof er niets aan de hand is. Als iemand op die manier met je emoties speelt, zal hij of zij ook in de toekomst geen goede partner vormen. Hoe moeilijk het ook is: verbreek alle contact om te vermijden dat je opnieuw gekwetst wordt.