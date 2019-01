Vrouw giet water over slapende baby omdat die haar ’s nachts wakker houdt

Een Amerikaanse vrouw is opgepakt nadat ze haar negen maanden oude baby overgoot met water. Ze deed dat naar eigen zeggen uit wraak omdat haar baby haar ‘s nachts ook wakker houdt.

Afgelopen zaterdagavond maakte Caitlin Alyse Hardy een video waarin ze haar slapende dochtertje tot tweemaal toe wakker maakt door water over haar gezicht te gieten.

Payback







Op de beelden is te zien hoe het kindje wakker schrikt en naar lucht hapt terwijl de moeder lacht. De 33-jarige vrouw plaatste het filmpje op Facebook: “Payback omdat ze me meerdere keren per nacht wakker maakt”, schreef ze met drie lachende emojis erbij.

De video ging viraal toen de facebookgroep ‘Where is baby Kate?’ het zondag deelde. Ook de politie van South Carolina kreeg de beelden te zien en arresteerde Hardy woensdag. Ze wordt beschuldigd van kindermishandeling.

Hartbrekende reacties

Hardy krijgt er stevig van langs op de sociale media. Sarah Flores, een moeder van vijf uit Maryland, vertelde aan Buzzfeed News dat haar hart brak bij het zien van de beelden. “Ik vind het zo erg voor het kindje. Wat die vrouw deed, is enorm gevaarlijk en als ik zie hoe ze dit kind behandelt, wil ik niet weten wat ze met haar andere kinderen doet. Ik ontferm me over twee van mijn stiefkinderen omdat ze vroeger ook mishandeld werden. Niemand zou zo mogen lijden, en al zeker niet degenen die zich niet kunnen verdedigen”, klinkt het.

Hieronder de bewuste video: