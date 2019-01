Gezocht: matige skiër om betaald op skivakantie te gaan

Word jij altijd uitgelachen omdat je niet zo goed kan skiën? Dit zou weleens je moment van zoete wraak kunnen zijn. Het Zweedse outdoormerk Tenson is immers op zoek naar twee matige skiërs om hun nieuwe skilijn uit te testen. En je wordt er nog voor betaald ook.

Functievereisten

Het belangrijkste is dat je een matige – geen goede – skiër bent. Een neiging tot vallen wordt gezien als een groot pluspunt. Voor de rest moet je best wel kunnen ploegen, spontaan omvallen in de wachtrij of op de piste en pijn krijgen bij de gedachte aan skischoenen alleen. Karin Plonaitis van Tenson geeft wat meer uitleg bij die bijzondere functievereisten: “We kregen de indruk dat skiën een van de activiteiten is die op sociale media helemaal worden opgehemeld. Er lijkt alleen plaats te zijn voor de meest extreme, meest ervaren skiërs. Dus we wilden voor een keer eens de gepassioneerde, maar zeer matige skiër in de schijnwerpers zetten.”

Wat kost dat?







Helemaal niets! Ja, je hoort het goed, je gaat helemaal gratis op skivakantie. Sterker nog, je krijgt er 25 euro per uur voor. Bovendien krijg je er een all-inclusive in het Zweedse skiresort Idre fjall bovenop. Jij en je vriend(in) zullen de kans krijgen om Tensons skilijn uit te testen, je moet achteraf alleen verslag doen over je ervaring met het materiaal. De concurrentie is wel moordend: de oproep werd een week geleden geplaatst en 8.000 kandidaten hebben zich reeds gemeld. Wie niet waagt, niet wint tenslotte.