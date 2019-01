Zin in een last-minute? Zo vertrek je zonder stress

Niets zo leuk als een last-minute tripje boeken. Van de ene dag op de andere heb je plots vakantieplannen en ben je er even tussenuit. Toch kan zo’n last-minute ook wat stress teweegbrengen. Je moet immers snel snel alles regelen, inpakken en liefst je huis ook nog even opruimen voor vertrek. Deze tips zorgen alvast voor wat meer structuur.

1. De juiste bagage

Zorg dat je handbagage hebt waar je niet over moet nadenken. Check de bagagevoorschriften van de verschillende vliegtuigmaatschappijen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Soms mag je alleen een rugzak meenemen, soms een kleine valies… Investeer in kwalitatieve bagage die je steeds opnieuw kan gebruiken. Denk ook eens aan manieren om effectief in te pakken. Er zijn tegenwoordig heel wat opties om je valies structureel in te pakken, waardoor je zowel op voorhand als ter plaatse tijd bespaart.

2. Inpaklijstje







In het verlengde van het vorige is het ook handig om een standaard inpaklijstje op te stellen. Welke dingen moet je altijd meenemen? Hoeveel kleding heb je nodig per dag? Eventueel kan je hele outfits opschrijven, zodat je makkelijk alles bij elkaar kan zoeken. Per ‘soort’ bestemming kan je een extra categorie aan je lijstje toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan ‘strand’, ‘winter’ of ‘avontuurlijk’. Houd je lijstje up-to-date zodat je op het moment zelf niet loopt te stressen.

3. Bewaar alles op een plaats

Niets zo vervelend als net voor vertrek je paspoort of andere papieren niet kunnen vinden. Bewaar daarom al je standaard reisspullen op een plaats. Op die manier kan je alles in je tas mikken en ben je klaar om de deur uit te gaan. Denk daarbij aan je paspoort, maar ook aan reisverpakkingen, adapters en internationaal rijbewijs.

4. Last-minute meldingen

Als je de komende tijd graag op last-minute wil vertrekken, is het wel zo slim om meldingen in te schakelen. Op heel wat sites kan je een bestemming ingeven zodat je op de hoogte gehouden wordt over de goedkoopste tarieven. Soms kan je ook enkel een bepaalde periode ingeven en dan krijg je meldingen van verschillende bestemmingen. Bedenk wat voor jou het beste werkt en vergeet niet om een budget in te geven.

5. Apps

Niemand die tijd heeft om net voor vertrek nog naar de winkel te gaan om een reisgids te kopen, toch? Zorg dat je de belangrijkste reisapps op je smartphone hebt geïnstalleerd. Dat kan gaan van Waze voor je navigatie, HotelTonight voor je last-minute hotelreservering of Spotted by Locals voor handige mini-stadsgidsen.