Ontevreden foutparkeerder pleegt Zwanaanval

Een 58-jarige man uit Merksem was duidelijk niet opgezet met zijn parkeerboete. Nadat hij meermaals had geprobeerd om de bekeuring met de parkeerwachter in kwestie te bespreken, was het welletjes geweest. Hij trok naar het stadsloket in Antwerpen en bekogelde de plaatselijke loketbediende met een met vloeistof gevulde bokaal.

GAS-boete

De boete kwam er nadat de man zijn auto met twee wielen op de stoep had geparkeerd. Naar eigen zeggen deed hij dat om te voorkomen dat vrachtwagens zijn wagen zouden beschadigen. Hij geraakte in discussie met de parkeertoezichter en kreeg daarop een GAS-boete. Hij probeerde nadien meermaals om met de opsteller van de bekeuring te spreken, maar zonder succes. Daarom trok hij naar het stadsloket in Antwerpen. Het zat de man blijkbaar nogal hoog, want binnen de kortste keren viel hij de bediende aan met een pot vocht.

Zuuraanval







De pot brak niet, maar de bekogelde vrouw had de schrik goed te pakken. Niet alleen waren haar kin en borstbeen geraakt, maar bovendien was ze bang dat ze op het nippertje ontsnapt was aan een zuuraanval. Dat bleek gelukkig niet het geval, want de pot bevatte enkel het vocht van Zwanworstjes. Zuur of geen zuur, het zal haar advocaat Giles Snelder worst wezen: hij vroeg 1.500 euro schadevergoeding voor zijn cliënte. De procureur wilde aanvankelijk 10 maanden celstraf eisen, maar bedacht zich: “Misschien is het beter om hem door een psychiater te laten onderzoeken?” De rechter was het eens met die mening en op 11 februari wordt nu een deskundige aangewezen.