Buffalo komt nu ook met rolschaatsen

Buffalo, het merk doet waarschijnlijk een belletje rinkelen. We zullen je geheugen even opfrissen: het zijn die immens brede, grote schoenen die iedereen in de jaren negentig in z’n kast had staan. Het merk komt nu ook met rolschaatsen en die zijn wonder boven wonder zelfs elegant te noemen!

Buffalo ging daarvoor een samenwerking aan met het skatemerk Rio Roller. De rolschaatsen stralen een retro vibe uit door de wieltjes die niet op een lijn staan, maar per twee gegroepeerd zijn. Ze zouden zo uit de jaren tachtig kunnen komen. De zwarte variant is uitgerust met een bliksemschicht, de witte rolschaatsen hebben rode details.

Stijlvol sporten







Was ‘meer sporten’ een van je goede voornemens? Dan is dit wellicht de uitgelezen kans om dat enigszins stijlvol te doen. Nostalgie is bovendien gegarandeerd, zeker als je ooit zelf een paar Buffalo’s in je kast had staan. Wij zien ons al helemaal rondrollen in een fashionable outfit en onze Buffalo’s.