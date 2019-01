Deze schoenen zie je dit jaar overal

Enkele jaren geleden had niemand het durven dromen, maar de jaren 90 zijn terug van weggeweest. In je kledingkast dan toch. Modeliefhebbers maken het zich comfortabel in joggingbroeken. Rond hun nek prijkt een zwarte plastic choker en T-shirts onder kleedjes zijn niet langer taboe. Het is slechts het tipje van de jaren 90-ijsberg en er is meer op komst.

Schepen van voeten

Er was een tijd dat we onze poezelige voetjes massaal in veel te spitse schoenen propten. Dat resulteerde niet alleen in zere tenen, maar ook in reusachtige schepen van voeten. Die trend is nog niet voorbij, maar een andere, meer gebruiksvriendelijke variant verschijnt op het toneel. Zowel luxemerken als betaalbare winkelketens zetten dit jaar in op de vierkante neuzen.

Comfort







Het vraagt misschien wat aanpassingstijd, maar wij kunnen wel wennen aan deze trend. Het zit ten eerste veel beter dan die puntige gedrochten en geeft je outfit meteen iets speciaal. Bovendien kan je de vierkante neus helemaal aanpassen aan jouw voorkeur. Sandalen, ballerina’s, laarsjes of veterschoenen: alles kan. Wij gaan alvast op zoek naar het perfecte paar!