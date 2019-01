Vrouw bekijkt per ongeluk pornofilm van haar ouders

Opeens je ouders herkennen in een pornofilm, het zal je maar overkomen. Dat is echter exact wat een anonieme Australische vrouw meemaakte toen ze op 15-jarige leeftijd een dagje spijbelde en thuis bleef. Op website Mamamia deelde ze haar verhaal.

“Het was een van die dagen dat je het hebt gehad met school en wat tijd alleen nodig hebt. Je ouders weten dat je niet echt ziek bent, maar zien het voor een keertje door de vingers. Iedereen verliet het huis en het was prachtig stil.”







“Ik sprong uit bed en at Nutella uit de pot terwijl ik mijn dag van vrijheid plande. Mijn moeder zou sowieso nog naar huis bellen, dus ik kon niet weg. Het was alsof ik onder huisarrest stond, maar dan op een prettige manier.”

Rondneuzen

“Ik deed wat elke tiener doet als ze alleen thuis zijn zonder bang te zijn gepakt te worden – overal wat gaan rondneuzen. Mijn broer had een paar louche pornoblaadjes onder zijn bed (het waren de jaren ’90), maar verder niets interessants.”

“Volgende stop, de kamer van mijn ouders. Ik vond de vibrator van mijn moeder (ieuw), een boek over het vrouwelijke orgasme helemaal achterin de kast en een voorraad cassettes.”

“Het was raar, want we hadden onze eigen indrukwekkende collectie VHS-banden, trots weergegeven op alfabetische volgorde, in de woonkamer. Dus waarom waren deze hier? In de hoop porno te vinden, begon ik door ze te zoeken. De meeste waren ongelabeld, een goed teken, dacht ik.”

Naar de woonkamer ermee

“Ik nam enkele cassettes naar de woonkamer. De eerste was gewoon sneeuw en stil. De tweede was een trillende, in de hand gehouden, onscherpe homevideo van een begrafenis of zoiets.

“De derde begon met een bank. Het leek veel op onze bank, wat raar was. Het was op een statief geschoten en was behoorlijk ver weg, maar ik kon een naakte vrouw op de bank onderscheiden.”

“Toen liep een man, die duidelijk aan het friemelen was met de bedieningselementen van de camera weg van de camera, met zijn geslacht in al zijn glorie, richting de vrouw. Het was een beetje donker, dus eigenlijk silhouetten, maar ze begonnen te zoenen en het was goed. Niet echt geil, maar oké.”

“Toen sprong de kerel op de vrouw en begonnen ze stijve seks in missionarisstand te hebben. Het was de minst sensuele porno die ik had gezien, en hoewel ik allesbehalve een kenner was, was ik er vrij zeker van dat dit ‘amateur’ was.”

“Desondanks probeerde ik mezelf een beetje op te geilen. Mijn hart zat er niet in, maar ik begon toch te masturberen.”

Duurde ongeveer 10 minuten

“Er was een beetje grommend geluid en het duurde ongeveer 10 minuten. Ik probeerde erin te komen, maar het lukte me niet echt. Ik bleef echter kijken in de hoop op een glorieuze finale, die er evenwel niet kwam.”

“Toen stond de man op en liep naar de camera. Hij glimlachte. De volgende gedachten gingen in enkele seconden allemaal door mijn hoofd: “Hij ziet er bekend uit. Echt vertrouwd. Hij lijkt op mijn vader! Ha! Hoe raar is dat! Oh mijn god, dat is onze bank. Oh mijn god, het is mijn vader. Oh mijn god…dat is…mijn moeder.”

Mijn benen waren gelei

“Ik ben nog nooit zo snel naar de VHS-speler gerend om op stop te drukken. Maar het duurde een eeuwigheid, mijn benen waren gelei, het leek zo ver weg. Ik schreeuwde maar mijn stem stokte. Ik slaagde erin om naar de stopknop te gaan.”

“De schade was echter aangericht. Mijn leven was voorbij. Ik had mezelf gevingerd bij een video waarin mijn ouders seks hadden.

En ik ging naar bed, ditmaal echt ziek.”

Ze zegt dat ze nu kan lachen om de gruwelijke herinnering, hoewel ze toegeeft dat het de eerste paar weken zeer ongemakkelijk was om rond haar ouders te hangen.