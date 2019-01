Met deze seksstandjes houd je het lekker stil

Het overkomt iedereen weleens: je wil seks, maar moet eigenlijk stil zijn. Hetzij omdat je bij je ouders logeert, hetzij omdat je op vakantie bent met je nieuwsgierige vrienden, hetzij omdat je je Airbnb-gastheer niet in verlegenheid wil brengen. Gelukkig kan je het ook tijdens de seks subtiel aanpakken!

Missionaris

Een klassieker en met reden. Tijdens de missionarishouding kan je je partner recht in de ogen kijken, wat luidruchtige instemming overbodig maakt. Bovendien kan je, indien nodig, voorzien wanneer de ander het gaat uitschreeuwen. Hand voor de mond en klaar. Eigenlijk is het ook best wel leuk om eens stiekem te moeten doen, het zorgt voor net iets meer spanning.

69







Je denkt er misschien niet meteen aan, maar het is zo logisch als wat. Je hebt immers je mond – letterlijk – vol en overdreven veel lawaai maken is daardoor onmogelijk. Bovendien genieten jullie er allebei van. Er is dan wel geen sprake van penetratie, maar af en toe variëren mag ook wel!

In de douche

In de douche seks hebben is handig om twee redenen. Ten eerste verbergt het geluid van het stromende water jullie eventuele gekreun. Ten tweede voorkom je zo dat andermans lakens vuil worden. Win-win. Voor de mannen die niet gezegend zijn met tonnen spierballen, is het wellicht makkelijker als de vrouw vooroverbuigt. Tipje.

Lepeltje-lepeltje

Ideaal als je op vakantie bent met mensen die elk moment je kamer kunnen komen binnenvallen. Ga allebei onder de dekens liggen en doe het in lepeltjeshouding. Moest er toch iemand de deur opendoen, kan je nog altijd doen alsof jullie gewoon knus aan het knuffelen zijn.