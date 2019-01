Dit zijn de vijf best geklede mannelijke celebs

Metro zet vijf celebrities in de kijker die de saaie mannelijke outfit heruitgevonden hebben. Gender is steeds vaker fluïde en daar spelen deze vijf bekende koppen handig op in aan de hand van merken, kleuren, vormen en concepten.

Rami Malek

De 37-jarige acteur, die de rol van Freddie Mercury op zich nam in de film ‘Bohemian Rhapsody’, kan erg theatraal zijn met zijn kledingkeuze. Maar hij doet dat op een sobere, frisse en elegante manier. Malek heeft deze top 5-plek te danken aan zijn styliste, Ilaria Urbinate. De acteur is ook het gezicht van Dior Homme en werd al in kleurrijke pakken gespot, zoals het volledig rode kostuum dat hij droeg tijdens het MET gala van vorig jaar. Of denk eens terug aan de Miu Miu fashion show, waar hij helemaal in oudroze gekleed ging.

Timothée Chalamet







Tijdens dit awardseizoen droeg de Frans-Amerikaanse acteur, bekend van ‘Beautiful Boy’, prints in verschillende tinten van rood-violet. Maar Chalamet durfde nog een stapje verder te gaan op de rode loper van de Golden Globes. Hij koos niet voor een klassiek kostuum, maar hees zichzelf in een Louis Vuitton-harnas, inclusief glitter. Chalamets kledingrevolutie starte met Berlutti, vervolgens droeg hij pakken met felle prints van de Belgische ontwerper Haider Ackermann. Tegenwoordig combineert de 23-jarige acteur sportkleding met stijlvollere kledingvoorschriften.

Chadwick Boseman

Net als de koning van Wakanda heeft de Amarikaanse acteur een energieke stijl. Dankzij zijn Versace-mantel de 41-jarige Boseman één van de best geklede mannen vanhet MET gala. Het Italiaanse merk is ook één van de favoriete merken van de acteur. Boseman durft ook risico’s te nemen door gebruik te maken van meerdere kleuren en oversized vesten. Hij vindt de klassiekers ook opnieuw uit door ze bijvoorbeeld te dragen met contrasterend borduurwerk.

Ezra Miller

Miller is één van de weinigen die de regels van de rode loper écht durft te breken. De 26-jarige acteur definieert zichzelf als ‘queer’ vanwege zijn non-binaire identiteit. Op de rode loper zorgt Miller voor drama en veelzijdigheid. De acteur schreef geschiedenis met de Pierpaolo Piccioli-look tijdens de première van ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’. Het internet maakte er meteen een handvol memes van, maar met deze outfit toonde Miller aan dat mode niet langer hoeft te voldoen aan de vastgeroeste patronen.

A$AP Rockey

Rakim Mayers, beter gekend als A$AP Rocky, houdt van luxueuze streetwear. De rapper heeft aangetoond dat zijn stijl veelzijdig is en dat hij er zowel in een hoodie als in een klassieke jurk piekfijn kan uitzien. De 30-jarige Mayers heeft een persoonlijke stijl ontwikkeld met stukken van Gucci, Escada, Prada, Alexander Wang, Gosha Rubchinskiy en Balenciaga. Deze merken behoren tot de vaste collectie van Mayers. De rapper durft ook wel eens gewaagde accessoires te dragen, zoals een gigantsiche handtas of een zijden hoofddoek van Gucci.