Rami Malek van ‘Bohemian Rhapsody’ is niet langer single

Velen hadden voor de film ‘Bohemian Rhapsody’ wellicht nog nooit gehoord van Rami Malek, maar sindsdien heeft hij heel wat harten veroverd. De liefde tussen hem en medespeelster Lucy Boynton (oftewel Mary) droop van het scherm. En nu blijken de twee ook in het echte leven een koppel te zijn.

Liefde op het eerste gezicht

De twee acteurs ontmoetten elkaar tijdens de opnames van ‘Bohemian Rhapsody’, de film over Queen die met twee Golden Globes aan de haal ging. Al in april vertelde een bron het volgende aan ‘Us Weekly’: “Hij is helemaal weg van haar. Hij bezoekt haar constant in Londen.” Rami en Lucy zelf bevestigden niets, maar de chemie tussen beiden viel niet te ontkennen. En het feit dat hij vanuit Los Angeles helemaal naar Londen vloog voor haar, zegt ook iets.

In augustus verscheen er een foto waarop de twee al kussend te zien waren tijdens een lunch in Hollywood. Wederom maken ze hun relatie niet officieel bekend. Daar kwam vorige week echter verandering in. Bij het aanvaarden van de ‘Breakthrough Artist Award’ tijdens het ‘Palm Springs International Film Festival’ op 3 januari bedankte hij Lucy uitbundig. “Bedankt, Lucy Boynton. Je was mijn bondgenote, mijn vertrouwelinge, mijn lief. Heel hard bedankt.” Als je ons niet gelooft: bekijk de lieve speech met eigen ogen.