Vrouwen zijn in de ban van deze mysterieuze kat

Twee Canadese vrouwen hebben in Toronto op een opmerkelijke manier toenadering gezocht tot een witte kat. Het duo zag het dier elke dag vanuit hun kantoor aan de overkant achter een raam.

Erika en Strong en haar collega Alison Fleming konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en plakten dagenlang post-its, eentje per dag, op hun raam om de vraag ‘wat is de naam van je kat?’ te stellen. Na weken wachten had het paar nog geen antwoord gekregen. Maar geheel onverwacht hing er dan plots toch een A4 op het raam van de kat met zijn naam op: Marshall.

Miauw?







Erika en Alison willen nu een vervolgvraag stellen en daar hebben ze de hulp van Twitter voor ingeschakeld. Iedereen kan meestemmen naar wat die vraag dan moet worden. Enkele opties zijn: ‘Wat is jouw tweede naam?’, ‘Zoals de rapper Eminem?’, ‘Haten alle katten maandag?’ of ‘Miauw?’.