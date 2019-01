Katten krijgen luxestudio voor zichzelf

De term luxepoezen is hier zeker van toepassing. In Bay Area, een dure buurt in San Francisco, wonen twee katten in hun eentje in een studio van 1.500 dollar per maand.

Louise en Tina zijn de twee oogappels van student Victoria Amith, maar zij kon haar huisdieren niet meenemen naar haar studentenkamer. Ze bracht ze dan maar onder bij haar vader, maar de twee katten bleken steeds ruzie te maken met de hond van haar vaders verloofde.







De man vond er niks beters op dan Louise en Tina onder te brengen in hun eigen studio. Dat kost hem maar liefst 1.500 dollar per maand, zo’n 1.300 euro. Maar dat kan de man niets schelen, want de katten hebben het er erg naar hun zin.