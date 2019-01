IN BEELD. Jurken van Viktor & Rolf schreeuwen om aandacht

Het luxueuze modehuis Viktor & Rolf ging woensdag met alle aandacht lopen tijdens Paris Fashion Week. Pompeuze jurken werden gecombineerd met de meest schreeuwerige quotes. Dat klinkt misschien negatief, maar is het allerminst.

Viktor & Rolf toont met de collectie aan dat mode niet altijd even afgelikt en serieus moet zijn. Hoewel de boodschap erachter dat zeker wel is. De teksten spelen namelijk perfect in op de hedendaagse maatschappelijke problemen. We citeren enkele van de meest in het oog springende quotes: “GIVE A DAMN”, “IK BEN MIJN EIGEN MUZE”, “NO”, “IK BEN NIET VERLEGEN, IK VIND JE GEWOON NIET LEUK”… De boodschap is duidelijk, kijk zelf maar.

