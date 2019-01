Is er een modelijn van Rihanna op komst?

De dagen dat Rihanna alleen bekendstond om haar muziek, zijn al lang voorbij. Alles wat de zangeres aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Fenty Beauty, Savage x Fenty, Fenty x Puma… Het lijstje is lang en doet dromen. Rihanna zou nu in gesprek zijn met luxeconglomeraat LVMH met als doel een eigen kledingmerk.

Zonnebril

De geruchtenmolen kwam in actie toen Rihanna eerder deze week met een reusachtige zonnebril werd gespot. Op zich niets abnormaal, ware het niet dat er in het groot ‘Fenty’ op de zijkant stond. Mensen hoopten toen op een accessoirelijn, maar met wat geluk mogen we veel meer verwachten.

In goed gezelschap







LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) is verantwoordelijk voor maar liefst 25 luxemerken. Namen als Fendi, Christian Dior, Givenchy en Marc Jacobs doen wellicht een belletje rinkelen. Als de onderhandelingen met Rihanna slagen, is het voor LVMH alleszins een opmerkelijke zet. Alle 25 modehuizen hebben immers een lange, rijke geschiedenis. Het ‘jongste’ merk in het rijtje is Christian Lacroix, dat in 1987 het levenslicht zag.

LVMH heeft de geruchten tot dusver niet bevestigd. Het nieuws is afkomstig van modemagazine ‘WWD’.