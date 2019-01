3 nieuwe modetrends in 2019

De mode staat nooit stil. Denk je helemaal mee te zijn met de laatste trends, dan komt er al weer een nieuwe aanzetten. En iets anders is plots weer helemaal passé. Het jaar is nog jong, maar deze drie trends maakten alvast hun intrede.

Hoofddeksels

Ze vielen al op in de wintercollecties, maar ook in de nieuwe zomercollecties kan je er niet naast kijken. De hoedjes zijn weer helemaal terug van weggeweest. Voor de zomer valt vooral het vissershoedje op; zowel Puma als Chanel ontwierpen een eigen versie. In het straatbeeld is de trend voorlopig nog niet helemaal ingeburgerd, behalve bij doorwinterde modemeisjes en kalende mannen. Dit is jouw uitgelezen kans om eens een trendsetter te zijn. Kies voor oversized, plastic of iets anders: doe je ding.







‘Split hem’-broeken

De trend kwam al in 2018 stilletjes aanwaaien, maar in 2019 kan je er niet meer omheen. Zowel luxe- als budgetmerken kiezen massaal voor de ‘split hem’-broek. Dat betekent dat er onderaan je broek een prominente split zit, hetzij aan de voorkant, hetzij aan de zijkant. Je kan de trend makkelijk verwerken in je bestaande garderobe en kan het zo bont maken als je zelf wil. Victoria Beckham gaf alvast haar zegen.

Rijglaarsjes

Een kledingstuk met een heuse geschiedenis. Rijglaarsjes doen je misschien denken aan Mary Poppins, maar werden oorspronkelijk ontworpen voor prins Albert, de man van de Britse koningin Victoria. Met het nieuwe schoeisel kon hij zowel jagen als binnen klassevol voor de dag komen. Ze waren een tijdje passé, maar nu maken de rijglaarsjes hun comeback. Klassiek, in een opvallend kleurtje of – letterlijk – met een twist.