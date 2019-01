Man speelt per ongeluk porno af tijdens trouwfeest schoonzus

Er is veel dat fout kan gaan bij een huwelijk, maar doorgaans is het niet meteen x-rated. Een onfortuinlijke man vertelde op Reddit over het pijnlijke moment waarop hij z’n telefoon met de luidsprekers op het huwelijksfeest van zijn schoonzus verbond.

Hij was als ‘plus one’ meegekomen naar het trouwfeest van de zus van zijn vriendin, en hij had geholpen bij de voorbereiding. Voor de muziek had hij voorgesteld om het geluidssysteem van de gym waar hij werkt mee te nemen.







“Op de dag zelf verliep alles van een leien dakje, iedereen zat neer om te luisteren naar de speech van de bruidegom.” Op dat moment legde iemand het geluidssysteem met luidsprekers aan. “Daar ging alles verschrikkelijk verkeerd…mijn telefoon connecteerde via Bluetooth met de speaker en begon het laatste wat ik had bekeken, automatisch af te spelen.”

Helaas geen natuurdocumentaire

“Dit was helaas voor mij porno die ik voor de trouw nog had zitten bekijken, en luide kreungeluiden knalden dan ook uit de luidsprekers in het bijzijn van alle aanwezigen”.

Hij beschrijft hoe hij in z’n broekzak greep om zijn telefoon af te leggen, en dat de bruidegom het allemaal best grappig vond. Zijn vriendin zag dat echter ook, en zij vond het net iets minder grappig.

“Ze zei toen geen woord, maar nu reageert ze niet meer op mijn berichten, ik weet niet wat te doen. Laat ik het een paar dagen liggen of probeer ik contact met haar op te nemen?”, polst hij.