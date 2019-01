VIDEO. Maak kennis met alle deelnemers van ‘Blind Getrouwd’

Nog zes nachtjes slapen en dan kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd’. De tien deelnemers zijn alvast bekend, en we stellen ze graag even voor aan je.

Maar liefst 3.700 mannen en vrouwen – een record – schreven zich in voor het vierde seizoen van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. Daaruit werden vijf mannen en vijf vrouwen vakkundig geselecteerd om met elkaar in het huwelijksbootje te stappen. Een overzicht van de deelnemers.

LINE (29)

Line woont in Antwerpen en werkt als mandaatassistent. Ze is drie jaar vrijgezel en is op zoek naar een partner die optimistisch is, vindingrijk en sociaal. Ze houdt van volleybal, joggen, reizen en festivals. Line is een doorzetter en een bezige bij. Ze lacht graag, is sociaal en heeft een groot en warm hart voor vrienden en familie. Ze kan niet goed tegen haar verlies en laat niet snel het achterste van haar tong zien.

JOKE (31)

Joke woont in Gent en is leerkracht kantoor en godsdienst. Ze is drie en een half jaar single. Haar ideale partner is een zorgzame levensgenieter, een open persoon die goedlachs is. Ze heeft onlangs haar diploma als kok behaald en is een fervent reizigster en muziekliefhebster. Joke is gevoelig, openhartig, gedreven, sociaal, zorgzaam en babbelt graag. Ze is perfectionistisch en soms een twijfelaar.

ANNELIES (29)

Annelies woont in Kessel-Lo en is leerkracht. Ze is één jaar vrijgezel. Annelies is op zoek naar een man die sociaal is, avontuurlijk aangelegd en kan genieten van de kleine dingen in het leven. Ze is creatief (naaien en juwelen maken) en kookt graag. Haar vrienden en familie zijn heel belangrijk voor haar. Ze omschrijft zichzelf als vrolijk, sociaal, avontuurlijk, creatief, en koppig.

ELKE (37)

Elke woont in Zwijndrecht en werkt als product assistant. Ze is vier jaar single. Elke is op zoek naar een soulmate die eerlijk is en gevoel voor humor heeft. Ze houdt van winkelen, gaat graag op stap met vrienden en familie en is sportief. Ze omschrijft zichzelf als spontaan, sociaal, lief en een warm persoon. Maar ook als een shopaholic.

JOLIEN (29)

Jolien woont in Etterbeek en is account manager. Ze is drie jaar vrijgezel en zoekt iemand die lief en zorgzaam is, graag lacht en niet bang is om affectie te tonen. Jolien houdt van muurklimmen, lopen en fitness. Ze is een avontuurlijk type dat graag op reis gaat en geniet van het leven en de natuur. Ze is sociaal, lief en een echte doorzetter die goed weet wat ze wil. Ze is heel kritisch voor zichzelf.

De mannen

LENNY (36)

Lenny woont in Temse en is zaakvoerder in de horeca. Hij is vier jaar single. Zijn ideale vrouw heeft de juiste waarden en normen en is geen twijfelaar. Hij is op zoek naar iemand met een zacht karakter, een warm hart en een avontuurlijk type dat niet op haar mondje gevallen is. Lenny houdt van koken, uit eten gaan, reizen en is sportief (padel en voetbal). Hij omschrijft zichzelf als een realist met een open geest. Hij is geen open boek maar als hij zich goed voelt bij iemand, stelt hij zich meer open.

JORIS (30)

Joris woont in Antwerpen en is zaakvoerder in de IT. Hij is één jaar vrijgezel. Joris zoekt een partner die communicatief is, zelfstandig en gevoelig. Hij is sportief (boksen, fitness, lopen), bakt graag (is banketbakker van opleiding), en houdt van reizen en wandelen. Joris omschrijft zichzelf als gedreven en gepassioneerd, goedlachs en ondernemend. En hij is perfectionistisch.

VICTOR (29)

Victor woont in Arendonk en is office manager. Hij is vier jaar vrijgezel. Joris zoekt een vrouw die van het leven geniet, sociaal, open en positief ingesteld is. Hij is een levensgenieter, kookt graag, sport, is zeer sociaal en goedlachs, en gaat graag nieuwe uitdagingen aan en is dj. Maar hij vindt van zichzelf dat hij slordig is en moeilijk nee kan zeggen.

STIJN (30)

Stijn woont in Gent en werkt als account manager. Hij is vijf jaar single. Stijn is op zoek naar een intelligente vrouw met humor, iemand die communicatief is en initiatief neemt. Hij is sportief (lopen en fietsen), leest graag sciencefiction en is een bingewatcher. Stijn is eerlijk, sociaal, zorgzaam en trouw. Maar hij is ook slordig en koppig en vertoont uitstelgedrag.

TIM (35)

Tim woont in Schoten en is key account manager. Hij is twee en een half jaar vrijgezel. Tim zoekt een sociale vrouw die kan genieten van het leven. Hij golft, jogt en zwemt graag, en is een levensgenieter die graag uit eten gaat en geniet van een goed glas wijn. Tim omschrijft zichzelf als sociaal en vlot. Voor hem is eerlijkheid zeer belangrijk, hij houdt van een uitdaging en is ambitieus. Maar hij kan geen nee zeggen en is koppig.

‘Blind Getrouwd’ is vanaf maandag 28 januari elke week te bekijken op VTM.